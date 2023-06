Familiares de los 16 secuestrados en Chiapas bloquean carretera

Redacción

Chiapas.- Para exigir la presentación con vida de sus seres queridos, familiares de los 16 empleados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Chiapas secuestrados el martes por sujetos armados en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-Ocozocoautla bloquearon, por casi 12 horas, la carretera que comunica San Cristóbal de las Casas y Chiapa de Corzo con la capital del estado.

Al respecto una mujer que participó en el cierre vial dijo: “no nos vamos a mover de aquí hasta que tengamos a nuestros familiares a nuestro lado; que hagan (las autoridades) lo que tienen que hacer. Las horas, los minutos cuentan mucho. Lo sabemos y ellos lo saben”.

A ello añadió “no tenemos información y nada se sabe de la exigencia (de los secuestradores) de que fueran destituidos tres funcionarios; aunque entendemos que en el último video que mandaron ya no pidieron su renuncia, sino la libertad de la señora Nayeli” Cyrene Cinco Martínez, secuestrada la noche del 22 de junio en su casa, en Tuxtla Gutiérrez”.

Y preguntó: “¿Qué necesidad tenemos de estar aquí, si es obligación del gobierno intervenir para buscarlos? La gente se enoja, pero es material lo que están perdiendo, un día de trabajo, pero si nosotros perdemos a nuestros parientes, ¿cómo los vamos a reponer?”.

Vale mencionar que la protesta comenzó cerca de las siete de la mañana en un punto donde policías estatales mantienen un puesto fijo de control, en los límites entre Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, a 100 metros de la caseta de cobro de la carretera que va de San Cristóbal a la capital.

Ya por la tarde, los inconformes exhibieron varias lonas con las fotografías de los tres mandos de la SSPC cuya renuncia exigieron los plagiarios en una grabación difundida en redes sociales, imágenes que estaban acompañadas de la frase: “Yo prefiero la vida de 16 trabajadores honestos que el trabajo de tres policías corruptos”.

Siendo de resaltar que los jefes de la dependencia a los que se hace referencia son Francisco Javier Orantes, subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; Roberto Jair Hernández, director de la Policía Estatal Fronteriza, y Marco Antonio Burguete, director de la Policía Estatal Preventiva.

Fue a las 18:40 horas que los quejosos levantaron el bloqueo, luego de la presión de conductores de camiones pesados, quienes les pidieron comprensión; no obstante, antes de abrir el paso al tránsito, los choferes y los manifestantes se unieron para gritar “¡justicia!” y “¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

Una mujer que formó parte de la movilización señaló que las autoridades estatales amenazaron con desalojarlos; no obstante, aclaró que no se retiraban “por miedo, sino en apoyo a la ciudadanía, que también nos está apoyando”; en este sentido detalló que en el transcurso de la tarde una comisión de los familiares se reunió con funcionarios del gobierno del estado, pero no lograron acuerdo alguno.

En tanto, el bloqueo que por el mismo motivo comenzó otro grupo al mediodía del miércoles en el Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, frente a las instalaciones de la SSPC, continuaba hasta el cierre de esta edición; por su parte, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, afirmó que las autoridades federales y estatales están trabajando unidas para tratar de rescatar a los 16 empleados administrativos de la SSPC.

El mandatario morenista en un video grabado durante los trabajos de la mesa de seguridad al respecto dijo: “El Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y las policías vamos a seguir con más intensidad hasta que aparezcan nuestros compañeros, porque ellos solamente cumplen con su responsabilidad”.

Añadiendo: “Estamos muy unidos todos. Aquí están la base de operaciones mixtas, las fiscalías y policías. Estamos muy compactados en la defensa de la seguridad del pueblo de Chiapas”; Escandón Cadenas recalcó que “cualquier persona que viole la ley, cualquiera que cometa un acto delictivo, no va a quedar impune. Vamos a aplicar todo el estado de derecho. Nadie por fuera de la norma y mucho menos por encima de ésta”.

Luego de ello sbrayó que “en Chiapas nuestra obligación es cuidar a todas y todos, sin distinción ni condición para atender las necesidades urgentes y todas las demás, en lo que se refiere a la seguridad. Nuestra tarea principal es mantener tranquilo al pueblo”.

Para concluir aseguró que los tres niveles de gobierno no van a “bajar la guardia porque lo que deseamos de todo corazón es que vivamos en paz, de manera tranquila, y ese objetivo solamente se logra cuando hay una verdadera armonía”.

*Con información de La Jornada.