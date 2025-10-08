Familiares de Angela Muñoz joven desaparecida en Aguascalientes exigen justicia

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- La madre de la adolescente Angela Gabriela Muñoz Téllez de 15 años de edad que tiene una semana de desaparecida se manifestaron en la Plaza de la Patria con pancartas con sus datos y le exigen a las autoridades municipales y estatales “que se pongan las pilas”.

Para encontrar a la mujer “queremos hechos no palabras, queremos que tanto el presidente municipal (Leonardo Montañez) cómo la gobernadora Tere Jiménez que tienen el poder que vean las cámaras porque ahí se ve el carro (en el que presuntamente subieron a la joven). Estamos perdiendo tiempo y lo único que me dicen es ´estamos checando cámaras´.

La abuela de la joven señaló “ya pasaron 8 días y nos dicen que ella se fue por su voluntad, pero no fue así, ella se fue engañada”.

Acompañada de otras parientes, describió a su hija cómo “una joven normal, es una niña porque aunque tenga 15 años es una niña, pero yo pido que los medios de comunicación nos ayuden a difundir la ficha de desaparición.

Agregó que “en la fiscalía nos dicen que tengamos paciencia y desapareció en la zona centro y en las tomas que nos enseñan se ve que está platicando con un fulano, ellos van caminando y ayer el fiscal nos dijo que ya habían detectado el carro, y queremos que las autoridades se pongan a trabajar todas somos madres y tenemos hijos, queremos se pongan a trabajar”, remató.