Familia Guel cobra sin trabajar en el Congreso y no tienen cara para exigir renovación de dirigencia del PRI: Lugo 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La diputada priista Verónica Romo no tiene cara ni autoridad moral para exigir la renovación de la dirigencia del PRI al abandonar al partido en las pasadas elecciones jugando las contras, sostuvo el dirigente estatal, Antonio Lugo Morales.

En rueda de prensa, el líder tricolor apuntó; “yo quisiera que en esa parte de la honestidad que presumen los Guel revisaran cómo están los asesores ahí con Verónica Romo, casi toda la familia cobrando sin trabajar”, les exhibió.

Lugo Morales le dejó en claro a la legisladora que pide su salida que no se va dar cuando ella quiera, ni a caprichos pues hay tiempos, formas, métodos y procedimientos que el comité ejecutivo nacional establece y a eso se ceñirá la actual dirigencia.

Acto seguido le reprochó a la legisladora local quién es esposa del ex dirigente del partido Francisco Guel que su participación en las pasadas campañas se haya limitado a acudir a un desayuno con la militancia y a acudir a un crucero junto a su cuñada Norma Guel, únicamente para tomarse la foto y presumir que estaban trabajado, lo cual es falso pues nunca más se les vio en el partido.

Fotografía Facebook de Francisco Guel Saldívar