Familia encuentra una serpiente en secadora que dejaba sucia su ropa

Redacción

Estados Unidos.- Un familia de Florida se llevó el susto de su vida al descubrir la razón por la que su ropa terminaba sucia cuando salía de la secadora. Resultó que había una serpiente en el motor, lo que provocó el mal funcionamiento de la máquina.

Alyson Pring llamó a un técnico porque la ropa seca salía con manchas e hilachas. Él le dijo que tal vez algo estaba atascado en el motor de la secadora y que se podría arreglar con facilidad. Sin embargo, tras checar el motor, el técnico se impactó cuando encontró la causa del problema.

“Yo estaba como: ‘Oh, así que eso es lo que hizo que el motor fallara’. (El técnico) simplemente se puso de pie, camino y dijo: ‘Hay una serpiente muerta allí'”, dijo Alyson Pring al canal de televisión de Orlando, WKMG.

El reparador Darrell Cobble le explicó a la estación que, si bien no es común, las serpientes pueden llegar a las secadoras. Mencionó que generalmente hay una rejilla que evita que las serpientes y otros animales entren en la secadora.

Pero la casa de la familia Pring no tenía uno. “Pensé: ‘Eso no es una serpiente, es un montón de pelusa’. Podría haber sido mucho peor, pero me alegro de que estuviera muerta. Ahora mi secadora está arreglada y lista para funcionar”, finalizó Alyson.