“Familia del Chapo tiene un restaurante de comida gratis” para gente pobre

Sinaloa.-La mañana del pasado viernes 27 de mayo, un grupo armado interceptó una de las camionetas que transportaba a reporteros que cubrían la visita de Andrés Manuel López Obrador en el norte del país, mismos que relataron escuchar a su captores decir que la familia de Joaquín “El Chapo” Guzmán tenía un restaurante que daba comida gratis a las personas. En la más reciente edición del programa Con los de Casa del medio El Universal, Alberto Morales, quien es periodista de dicha casa editorial, narró cómo vivió en carne propia el retén que el crimen organizado realizó en una de las rutas de Badiraguato, que se caracteriza por ser el bastión del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con las declaraciones del periodista, las camionetas que trasladaban al grupo de prensa que cubriría los eventos del mandatario tabasqueño en el estado partieron muy temprano desde Culiacán.

El reportero compartió que, como su trabajo es cubrir las actividades de Andrés Manuel López Obrador, en los traslados que realiza a sus eventos suele ir tomando fotografías o videos de los paisajes y amaneceres o atardeceres que le toca percibir como parte de su labor.

No obstante, fue entre las 8 y las 8 y media de la mañana que la camioneta en la que viajaba se detuvo y compañeros de la misma prensa se percataron de la presencia de hombres armados que en cuestión de segundos rodearon el vehículo.

De inmediato, todos los pasajeros de la camioneta que se encontraban grabando guardaron y apagaron sus equipos. Alberto Morales recordó en el programa Con los de la Casa que una de las cuestiones que más llamó su atención en el momento fue que un hombre -vestido con chaleco antibalas, ropa de camuflaje, sombrero y un AK 47- inspeccionaba meticulosamente a los reporteros mientras realizaba una serie de preguntas intimidatorias.

“Si fue una situación tensa pero me dio tranquilidad que ellos nunca nos apuntaron o utilizaron palabras antisonantes”, señaló Morales.

También recordó que sus mismos colegas cooperaron en la inspección del comando armado, pues no mostraron resistencia en mostrar sus equipos de trabajo ni en admitir que eran un grupo de prensa. Asimismo, resaltaron varias veces que el motivo de su presencia en dicho trayecto era porque se dirigían a cubrir el evento que el presidente Andrés Manuel López Obrador tendría en el municipio de Guadalupe y Calvo en Chihuahua.

En el programa Con los de la Casa del medio El Universal, el periodista compartió que él percibió el retén como un mensaje que el crimen organizado quería mandar para que vieran quienes controlaban dicho trayecto que dirige hacia el rancho de “La Tuna”, recinto en donde actualmente reside María Consuelo Loera, madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Tras la revisión del comando armado, Alberto Morales compartió que, a modo de orden, el líder del retén le comentó al grupo de prensa que un hombre de la tercera edad los acompañaría en su camino, ya que conocía a profundidad el trayecto. Nadie se negó a que el hombre abordara el vehículo.

Al continuar su camino con un nuevo pasajero, el reportero de El Universal mencionó que el hombre de cabello cano era agradable y que iba platicando con los reporteros sobre los paisajes del camino.

No obstante, lo que llamó la atención del periodista fue que el hombre de la tercera edad mencionó que la familia Guzmán tenía un restaurante en donde daban comida gratis a las personas.

Finalmente, Alberto Morales relató que cinco minutos antes de arribar al municipio Guadalupe y Calvo, donde se llevaría a cabo el evento del mandatario tabasqueño, el hombre de la tercera edad que el crimen organizado había encomendado para acompañar al grupo de periodistas descendió del vehículo y los dejó continuar con su camino.

López Obrador fue cuestionado respecto a la retención de las y los periodistas; esto ante el silencio de las autoridades estatales y federales.

El tabasqueño aceptó haber sido informado de ello, pero minimizó el hecho indicando que se trató de una confusión, pues, explicó, esto forma parte de las medidas que algunas comunidades del país han emprendido para hacer frente a la delincuencia.

Imagen: El Universal