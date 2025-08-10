Faltante de medicamentos no ha impactado en el sector salud de Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El gobierno del estado ha paleado la falta de recursos federales, evitando con ello un colapso del sector salud, señalo el líder de la Federación de Sindicatos de Aguascalientes (Fedesa) y dirigente de los trabajadores del Hospital Miguel Hidalgo, Francisco Araiza Méndez.

Mencionó que en todo el país ha impactado el faltante de medicamentos e insumos, sin embargo, Aguascalientes lo ha sorteado bien con el tema del Seguro Popular.

“Mientras que en otras entidades se manifiestan por falta de medicamentos, aqui no se contempla ese escenario, afortunadamente”.

Reconoció que aunque es complicada la operación del Hospital Miguel Hidalgo, Tercer Milenio, de la Mujer, entre otros nosocomios estatales por insumos y personal, el tema del Seguro Popular Aguascalientes ha beneficiado en mucho con recursos al sector salud.

El líder sindical aplaudió la decisión de no adherirse al IMSS-Bienestar, cuyas entidades dentro de ese programa están en una situación crítica.