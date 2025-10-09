Faltan áreas para seguir remodelando en centro histórico: Seplade

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- ES necesario seguir apoyando programas de mejora en el primer cuadro de la ciudad, enfocándose para fines turísticos, indicó el titular de la Secretaría de Planeación (Seplade), Guillermo de la Torre Sifuentes.

“Ustedes han visto muchas zonas del centro como, a lo largo del tiempo, se han ido rehabilitando y pues qué bonito está. Pero todavía nos faltan muchas áreas por seguir trabajando, pues cuando vienen los turistas lo primero que hacen es ir a ver el centro histórico. Entonces, no podemos dejar de lado estos proyectos”, apuntó.

En ese sentido, de la Torre Sifuentes destacó que se viene trabajando de la mano con la presidencia municipal capitalina en torno a programas de remodelación, como se ha anunciado para los mercados locales.

“Nosotros como gobierno del estado nos encontramos muy comprometidos con el municipio capitalino en torno a programas y como estado, pues contribuir a lo que podamos para que se puedan llevar a cabo”, reiteró.

El titular de Seplade hizo hincapié que se tiene en proyecto el inicio de rehabilitación de tres mercados de la zona centro de la ciudad.