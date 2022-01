Falta educación ambiental entre la población de Aguascalientes: Semadesu

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se sigue careciendo de mayor cultura ecológica entre la población, reconoció la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio (Semadesu), Sarahí Macías Alicea, a pregunta concreta sobre la educación ambiental.

“Falta, todavía nos falta. Últimamente la gente es más empática con los temas del ambiente, pero no es suficiente. No es sólo de Aguascalientes, sino que se ve a nivel internacional por el cambio climático. Aún no es suficiente”, definió.

En ese sentido, Macías Alicea propuso la necesidad de generar esa conciencia en las aulas escolares para las nuevas generaciones y que asuman el compromiso a futuro de llevar a cabo ese interés.

“No es un tema de moda, sino una necesidad. Desde las escuelas necesitamos que los maestros nos ayuden a fomentarlo, generar esta conciencia desde pequeños para tener ese chip del cuidado al medio ambiente”, recalcó.

La titular de Semadesu ejemplificó que la dependencia municipal viene organizando talleres enfocados al cuidado del medio ambiente.