Falta de voluntad del gobierno federal afecta al campo de Aguascalientes: CNC

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El deficiente reparto de incentivos del gobierno federal está perjudicando de manera especial a productores locales del campo, denunció Carlos Estrada Valdez, delegado de la Comisión Nacional Campesina (CNC) en el estado, quien advirtió que esto se suma a las condiciones climáticas adversas que se ha tenido en el año.

“Es preocupante que le recorten recursos a Aguascalientes, así como a estados del norte, al centro y no le den la prioridad que se requiere. El centro del país es quien produce los alimentos para el país y para la exportación, debería tener mayor eficiencia y no lo están haciendo. No lo digo yo, vayan a las instituciones para ver qué hacen por los campesinos del estado. Es falta de voluntad del gobierno federal”, subrayó en entrevista.

– ¿Cuáles son los productores más afectados en la entidad?

– Los temporaleros, porque las lluvias no llegaron a tiempo. Va a haber siniestros, no nos han dicho cómo fortalecer ese sector y nos dejan solos.

Estrada Valdez reconoció que entidades del sur del país requieren del apoyo de las entidades que más recaudan, aunque reiteró que no se tiene la percepción de aplicar una distribución más equitativa para cada entidad.

“Estamos de acuerdo que debemos darle al que más lo necesita, pero el gobierno también necesita fortalecer lo que ya tiene y no lo está haciendo”, insistió el dirigente local de la CNC.