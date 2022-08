Falta de unidades empujó caída en ventas del sector automotriz

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La caída registrada en ventas de autos se debe a la falta de producción de nuevas unidades y no por una falta de mercado, sostuvo el secretarios de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro Martínez.

Durante el mes de julio Nissan reportó una caída del -42.7%, comparado con el mismo mes del 2021.

Admitió que la industria automotriz atraviesa por una crisis que no tendrá solución hasta en tanto no se estabilice el suministro de componentes electrónicos.

“Estos paros técnicos es el reflejo de que las empresas estén produciendo por debajo de lo que tenían estimado y por consecuencia hay menos vehículos en las agencias”, relató.

Remarcó que de acuerdo a lo dicho por las armándolas se espera que ahora si para el mes de septiembre se nivele la producción y se eliminen los paros técnicos que suman casi año y medio.