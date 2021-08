Falta de tiempo, de vacunas, o temor, impedimentos para vacunación en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Falta de tiempo, falta de más vacunas en los módulos en fechas anteriores o bien, la incertidumbre por los efectos secundarios de las dosis, fueron algunos de los impedimentos para las personas que acudieron este miércoles a recibir una de las dosis contra el Covid-19 en Aguascalientes.

El día de hoy se habilitaron cuatro centros de vacunación en la capital para recibir a todas aquellas personas que por distintos motivos, no se habían vacunado contra la enfermedad durante las fechas que se asignaron para los distintos grupos de edad. En todas los puntos, se registró una alta participación de los rezagados desde las primeras horas del día.

“Vengo principalmente por mi salud y por mi familia. Es la primera vez que vengo porque estaba renuente a vacunarme. Se oyen muchos comentarios y estaba yo en duda, pero mis hijos y mi esposo ya tienen las vacunas, entonces yo dije ‘si ellos lo están haciendo por protegernos, tengo que hacerlo yo también’, hay que predicar con el ejemplo”, comentó Irene Hernández Loera, quien esperaba por su dosis en la UAA.

“Vengo pues para podernos proteger más que nada de la pandemia, es mi primera vez, no había tenido tiempo. Creo que otras personas nos contagian el miedo de no poder hacerlo, por eso no lo hace la gente, pero yo sí diría que sí lo hagan porque es un medio de protegernos todos”, dijo María de Jesús.

En algunos casos, familiares decidieron llegar juntos a la Universidad Autónoma de Aguascalientes para esperar su turno en la jornadas, pese a que ya habían acudido en fechas anteriores. Karla, una de las personas formadas en las fila, señaló que el Covid-19 ya cobró la vida de uno de sus hermanos.

“Yo ya me vacuné, traigo a mi hija, a mis sobrinos y al novio de mi hija. A mí se me hace importante que los adultos tomemos la responsabilidad de la situación de lo que estamos viviendo y no tomarlo a la ligera, por desgracia un hermano ya murió por esto y ahora es mejor la prevención y responsabilidad” expresó Karla Fabiola Palomino.

Otros más como Miguel Ángel y Ariel, señalaron que deseaban vacunarse ara proteger a sus seres queridos más vulnerables, sin embargo, no lo habían conseguido por la falta de tiempo o porque no alcanzaron una dosis en las otras jornadas de vacunación.

“Me vacuno por mis papás, que ya son personas un poco mayores y quiero cuidarlos. No había venido antes, es la primera vez, no sé ni qué me van a pedir. Tenía mucho trabajo, ese fue el problema, no pude venir antes”, señaló Miguel Ángel Sánchez

“Es la segunda vez que intento vacunarme, vine en los últimos días de la vacunación para los de 18 años y en la tarde nos dijeron que ya no tenían vacunas, entonces hoy estoy intentando otra vez y espero que hoy ya me vacunen”, mencionó Ariel.

Los centros de vacunación para las personas rezagadas fueron la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Salón de Locomotoras, el Foro de las Estrellas y la Isla San Marcos, donde se aplicó la vacuna Sinovac.