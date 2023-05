Falta de recursos para medicamentos psiquiátricos no ha hecho crisis en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La falta de recursos para la compra de medicamentos psiquiátricos no ha hecho crisis en la entidad, sostuvo el secretario de salud, Rubén Galaviz Tristán.

-¿Doctor nos comentaba de una falta de medicamentos para pacientes psiquiátricos, cómo va esta situación?

-Entramos ya en un esquema de licitación para poderlo satisfacer, era un problema nacional donde el proveedor estaba sin medicamentos, pero afortunadamente la federación logró captar algún recurso y nosotros ya estamos en la etapa de pedimento.

Galaviz Tristán aseveró que en un mes estaría resuelto el problema por completo y presumió que no se ha tenido una crisis en la atención de estos pacientes al tener suficiencia de medicamentos para el primer semestre del año.

-¿Entonces se buscaba prevenir?

-Así es que no nos viniera una crisis para el segundo semestre del año, pero insisto en que pronto llegará el recurso.