Falta de disposición de Jucopo aplaza tema para prohibir corridas de toros: Verde

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El dictamen de una eventual prohibición de las corridas de toros en Aguascalientes se encuentra detenido en la Junta de Coordinación Política del Congreso (Jucopo), de mayoría del PAN, señaló Karina Banda Iglesias, diputada local por el Partido Verde Ecologista.

“Ya no depende de nosotros sino de la Jucopo, porque los dictámenes correspondientes ya se encuentran desde hace varias legislaturas y quienes no lo suben son los integrantes. Yo en la Jucopo no tengo voto, solamente tengo voz”, comentó en entrevista.

– ¿No ha habido disposición?

– No ha habido, porque cuántas legislaturas han pasado con este tema y es algo que se sigue postergando.

Con todo, la también coordinadora del grupo mixto PVEM-PANAL-PES del Legislativo reconoció que la propuesta es difícil de llevar a cabo, debido a la presencia que tienen las corridas entre la población y en actividades como la Feria Nacional de San Marcos; sobre lo cual dijo que se pueden buscar alternativas para evitar la muerte del burel.

“La realidad es que nos encontramos en un estado sumamente taurino. Pero podemos decosificar a los seres vivientes para una vez que lo subamos al pleno, nos permitirá realizar la siguiente iniciativa. Sí podemos hacer una unión, veamos el ejemplo que se tuvo en Portugal en donde se llevar la fiesta taurina, pero sin llegar al sacrifico”, recalcó Banda Iglesias.