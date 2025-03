Falta de convenios con municipios afecta en cartera vencida de Inagua

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La carencia de documentos correspondientes ha generado atrasos en cuanto al pago de cartera vencida de ayuntamientos con el Instituto del Agua (Inagua), reconoció Noel Mata Atilano, titular de la dependencia estatal.

“Hay una deuda registrada. Sin embargo, no hay convenios firmados con los municipios y es el principal motivo por el cual no han pagado. No es que los municipios no quieran pagar, sino que simplemente no se ha firmado un convenio para que puedan estar en condiciones y no tengan que elevar costos a usuarios”, aseveró.

Mata Atilano, quien hace algunos años fue alcalde por el municipio conurbano de Jesús María hizo hincapié en que se tiene la apertura de aplicar cobros de manera adecuada y factibles para las once administraciones que entraron en función el año pasado.

“Podemos empezar a hacer cuentas de unos tres años atrás. Yo como defensor del municipalismo creo que tampoco es justo cobrarles de años previos”, insistió el funcionario estatal.

Por lo pronto, el titular del Inagua mencionó que se tiene en agenda pláticas con Modelo Integral del Agua de Aguascalientes (MIAA), en su calidad de organismo operador del agua en el municipio capital.