Falta de comunicación de Toscano provoca malestar en cuerpo de bomberos de Aguascalientes por adeudo

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- En el H. Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Aguascalientes existe un malestar a raíz de que del 15 de octubre al 16 de noviembre pasado además de sus labores de rescate y apaga fuegos, también la hicieron literalmente de actores en el exitoso programa Mitos y Leyendas que durante esas fechas se llamó “Aguas con la Muerte”.

Cómo se recordará el Municipio capital había encargado representar escenificaciones alusivas a la muerte en las fechas citadas a una agrupación de actores locales sin embargo en unos de los sketch se les ocurrió también protagonizar al suicidio, situación que molestó sobremanera a la alcaldesa, Teresa Jiménez Esquivel.

Por tal motivo se les rescindió el contrato a la agrupación teatral y en su lugar se colocó a los elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales que a decir de propios y extraños, sacaron la chamba con creces.

José Franco Toscano, quien era el titular entonces de la Coordinación de Protección Civil Municipal, les prometió de viva voz un emolumento a los tragahumo y se les indicó que a finales de mes o en diciembre se les depositaría la cantidad de 7 mil 500 pesos a cada uno los bomberos que la hicieron de histriones.

Sin embargo hasta la fecha no han recibido peso alguno por esa labor realizada.

El Clarinete charló con Eduardo Muñoz De León, actual titular de la dependencia municipal y esto señaló al respecto.

“Aquí fue una situación muy ajena a la Secretaría del Ayuntamiento (a donde pertenece Protección Civil), Aquí mi antecesor (José Franco Toscano) sabía de este detalle, él lo platicó con los muchachos (los bomberos), pero el secretario (Jaime Beltrán) no tenía conocimiento. Yo llegué con él a decirle ´mira pasa estoy´y se sorprendió y ahorita esta viendo el modo de poder subsanar eso, porque es un gasto que no tenía programado la Secretaría”.

Muñoz de León añadió “aquí el problema es que Toscano lo prometió pero jamás lo habló con el secretario, ni siquiera con el administrativo de la Secretaría.

¿Hay algo que no embona?

-Si lo que no embona es que los dejó colgados a los chavos, al decirles que les iban a dar un apoyo cuando no tenía el presupuesto él. Y aparte ni siquiera la autorización y deja de eso, el desconocimiento que no tenía el administrativo, mucho menos el secretario. Y a quienes les dieron ese apoyo fue a los de la Secretaría de Servicios Públicos a sus trabajadores, pero no contemplaron a los bomberos, porque no son parte de su plantilla, pero si trabajaron y aquí el detalle es que la mala comunicación del anterior coordinador (Toscano) que no informó ni al Secretario y yo llego y yo desconocía, el administrativo y el Secretario también”.

¿Creen que si les pueda dar una compensación, o algo?

-El secretario está viendo la posibilidad de darles un apoyo, porque está consciente de que sí trabajaron y ni él ni yo sabíamos de ese detalle, solamente éste cuate (Toscano) y bueno…

¿Le van a dar un jalón de orejas a Toscano por hacer estas cosas?

-Yo me imagino que sí le tiene que llegar porque las cosas no se hacen así. Estamos pendientes con esta situación y yo sé que se desesperan porque no les llega (el dinero) pero es un gasto que no estaba previsto y pues estamos viendo por dónde podemos apoyarlos.

Finalmente señaló que probablemente en un par de meses a lo sumo se resuelva esta problemática.

Cerca de 45 elementos entre bomberos, paramédicos y personal de Protección Civil le hicieron a la actuación.