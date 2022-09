Falso que Rivera no tenga recursos en Rincón, afirma Marmolejo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Sin claridad el destino de recursos extraordinarios que se ejercen en la presidencia municipal de Rincón de Romos Javier Rivera, manifestó Fernando Marmolejo Montoya, representante de ese municipio ante el Congreso, quien rechazó cualquier justificación de falta de capital.

“El alcalde ya tiene un año diciendo que no tiene recursos y que no hay recursos, cosa que no es verdad pues en el presupuesto del ejercicio 2021 al 2022 recibió 63 millones de pesos extraordinarios y aún así declara que no tiene dinero, pues me gustaría que lo explicara. Ese dinero que dijo que se ahorraba eliminando ocho direcciones a dónde lo está direccionando”, apuntó el legislador.

Marmolejo Montoya, quien fuera alcalde de Rincón de Romos a mediados de la década pasada, advirtió que esta situación que ha tomado Rivera puede afectarle rumbo a la aprobación de su presupuesto municipal para el siguiente año.

“Me gustaría invitar a Javier Rivera que nos explique cuáles son sus prioridades, pues ni nosotros como legisladores, ni el pueblo de Rincón lo sabe. Y necesitamos saber, pues se avecina la nueva aprobación del presupuesto y eso puede llevarlo a que se vea castigado en su presupuesto que tiene que recibir. Principalmente con la actitud que ha tomado hacia un Poder”, reiteró.

El legislador que recién se declaró independiente lamentó que Rivera haya dejado de atender los llamados que le han emitido comisiones del Congreso para determinar la eliminación de instancias municipales como la enfocada a la mujer