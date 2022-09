Falso que puente en Pabellón de Arteaga este dañado por sismo

Redacción

Pabellón de Arteaga.-La Coordinación de Protección Civil de Pabellón de Arteaga hace un llamado a no crear psicosis entre la población mediante noticias falsas.

Hacemos un respetuoso llamado a la población para no crear información falsa y alterar a los Pabellonenses, en redes sociales circula una imagen completamente falsa de daños en el puente del crucero a San José de Gracia, personal de Protección Civil acudió y el puente está en perfectas condiciones como se observa en las siguientes imágenes.

No existe daño alguno en la estructura, no hay riesgo alguno.

La imagen fue editada para causar alarma entre la población.

Únicamente revisa fuentes oficiales del gobierno.