Falso que habrá apertura de zona de antros de la Feria de San Marcos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente del patronato de la Feria Nacional de San Marcos Marco Aurelio Hernández Pérez, dejó en claro que es totalmente falso que vaya a haber apertura de la zona de antros en los siguientes días.

En conferencia de medios para anunciar que el próximo 23 de abril se realizará a puerta cerrada en el Centro de Convenciones la elección y coronación de la reina de la feria, el funcionario estatal refirió que si bien en redes sociales se ha difundido de la apertura de estos lugares, no existen las condiciones para tal escenario.

“Lo que entendemos es que los negocios en sus lugares donde están todo el año van a celebrar a San Marcos, pero no se trata de abrir esa llamada zona de antros en particular que tenemos”, acotó.

Al concluir la charla con los medios manifestó que son comentarios que se han malinterpretado y abiertamente se ha dicho que habrá apertura para la operación de estos espacios, lo cual acentuó no es cierto.