Falso que el sector automotriz vaya a despedir 5 mil trabajadores: Sedec

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras calificar de descabelladas y fuera de toda realidad las declaraciones del líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) Alfredo González de que en agosto se perderán hasta 5 mil empleos en el sector automotriz local, el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González Martínez, aseveró que no existe información confirmada por las empresas de despidos masivos.

Inclusive el funcionario dijo que se puso en contacto con Rogelio Padilla, líder de los trabajadores de la industria automotriz, mismo que mostró extrañeza y le aseguró que no tenía en el radar tal cantidad de recortes de personal.

En entrevista confirmó que si bien se han dado cerca de 300 despidos, estos han sido directamente en puestos administrativos de las empresas propios de sus ajustes internos, sin embargo negó que se haya tocado la parte de los operarios.

“Lo único que les puedo decir es que no tenemos noticias de ninguna de las empresas del sector de que vayan a recortar a personal, ahora mismo pese a la crisis por la falta de componentes electrónicos están contratando personal porque saben que es una situación temporal y por ello es que están recurriendo a los paros técnicos”, aseguró.

En última instancia remarcó no saber de dónde sacó el líder sindical tal cifra que inquietó a los trabajadores, por lo que lo buscará para platicar sobre el tema.