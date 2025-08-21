Falleció Xava Drago la voz de Coda

Redacción

Ciudad de México.- Acompañado de sus familiares más cercanos el vocalista de Coda, Xava Drago falleció este jueves en el seno de su hogar luego de que hace unas semanas anunció que se despedía de la vida tras padecer una enfermedad terminal.

El rockero que tenía una gran voz finalmente perdió la batalla que todos vamos a perder alguna vez, la de la vida al estar seriamente afectado de un agresivo cáncer a los 56 años de edad.

El artista ya descansa en paz.

Sus seres queridos dieron a conocer su deceso en redes sociales