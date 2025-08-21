22 C
Aguascalientes
21 agosto, 2025
Tendencias

Instituto Cultural de Aguascalientes: 3 años de polémicas

Falleció Xava Drago la voz de Coda

Edith Mora y Nancy Olivares harán vibrar al Teatro Aguascalientes…

Por cada 10 mujeres violentadas hay un hombre en Aguascalientes:…

Van por sanción a tránsitos de Aguascalientes que se quedan…

Truena Aleks Sintek y afirma que ya no volverá a…

Confirman investigación contra ex fiscal de Aguascalientes

Asesinan a vocalista de Enigma Norteño en Jalisco

Carlos Slim planea cerrar Sears y Sanborns para competir con…

Advierten apercibimiento sí Market continúa instalándose los domingos

Falleció Xava Drago la voz de Coda

Redacción

Ciudad de México.- Acompañado de sus familiares más cercanos el vocalista de Coda, Xava Drago falleció este jueves en el seno de su hogar luego de que hace unas semanas anunció que se despedía de la vida tras padecer una enfermedad terminal.

El rockero que tenía una gran voz finalmente perdió la batalla que todos vamos a perder alguna vez, la de la vida al estar seriamente afectado de un agresivo cáncer a los 56 años de edad.

El artista ya descansa en paz.

Sus seres queridos dieron a conocer su deceso en redes sociales