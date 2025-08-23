21 C
Aguascalientes
23 agosto, 2025
Tendencias

Falleció ahogado corredor de carrera en la sierra del Laurel en Calvillo

Comunicado

Calvillo. Ags.- Sobre el percance acontecido esta mañana en la carrera Ultra Trail Sierra del Laurel, en el que uno de los corredores perdió la vida al realizar su recorrido, el Gobierno de Calvillo y los organizadores del Ultra Trail Sierra del Laurel, lamentamos el sensible fallecimiento y expresamos nuestra solidaridad con sus familiares y amigos.

Estamos atentos al peritaje oficial que realicen las autoridades competentes y dispuestos a colaborar en lo que se requiera, aunado a que brindaremos el respaldo y apoyo que esté en nuestras manos a la familia de dicho corredor.

Esta carrera se realiza bajo lineamientos propios de este tipo de actividades en campo abierto, procurando siempre las mejores condiciones de organización y seguridad para las y los participantes.

Como en toda competencia de alto rendimiento, quienes deciden correr lo hacen con plena conciencia de las exigencias físicas y del reto que implica, preparándose previamente y asumiendo de manera personal el compromiso y la responsabilidad que conlleva.

Reiteramos nuestras condolencias ante tan lamentable situación y nuestro apoyo a familiares y amigos.