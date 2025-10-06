Fallece Víctor Cruz Russek, esposo de la gobernadora de Chihuahua

Redacción

Este domingo, a los 75 años, falleció Víctor Cruz Russek, empresario destacado del sector automotriz y propietario de una red de agencias de venta de automóviles. Estaba casado con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

El gobierno estatal confirmó el deceso mediante un comunicado en el que expresó “profundo pesar” y ofreció condolencias a la mandataria y a la familia Cruz Russek. “El gabinete estatal y el personal del Gobierno del Estado expresan sus más sinceras condolencias, cariño y solidaridad a la gobernadora Maru Campos y a toda la familia Cruz Russek, en estos momentos de dolor”, se señaló.

Cruz Russek era contador público egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) y ocupó cargos relevantes en diversas instituciones financieras y educativas, entre ellas la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Bancomer, Inverlat, la Universidad La Salle y la propia UACh. Además, presidió el Grupo CR3, consolidándose como una figura reconocida en el ámbito empresarial local.

En 2024 contrajo matrimonio con la gobernadora Campos Galván, tras hacer pública su relación en abril de 2023. El 2 de septiembre pasado recibió un diagnóstico de cáncer de pulmón, que lo llevó a ser hospitalizado y reportado en estado crítico el 3 de octubre.