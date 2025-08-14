Fallece Miss Universe Rusia a los 30 años

Redacción

Rusia.-La industria de los certámenes de belleza se tiñó de luto con la noticia del fallecimiento de Kseniya Alexandrova, Miss Universe Rusia 2017. La modelo y psicóloga, de tan solo 30 años, perdió la vida como consecuencia de un accidente automovilístico.

¿Qué le pasó a Miss Rusia?

De acuerdo con reportes locales, el siniestro tuvo lugar en la región de Tver, cuando el vehículo en el que viajaba Alexandrova como copiloto —conducido por su esposo, Ilya— impactó contra un alce que cruzó inesperadamente la carretera.

El choque fue tan violento que la reina de belleza sufrió un traumatismo craneoencefálico grave, que la dejó en estado crítico desde el primer momento.

Tras el accidente, Kseniya fue trasladada inicialmente al hospital de Rzhev y, posteriormente, al Instituto de Investigación de Emergencias Sklifosovsky, en Moscú.

Su esposo relató que, en los primeros días, estuvo en coma profundo, luego pasó a un estado de estupor y, en un momento esperanzador, recuperó la consciencia. Aunque no podía hablar por estar conectada a un respirador, se mantenía lúcida.

Sin embargo, su salud se complicó. Fue intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones y, poco después, desarrolló meningitis, la cual derivó en una inflamación cerebral severa.

La aparición de una sepsis sanguínea empeoró drásticamente su estado. A pesar de los esfuerzos médicos y un episodio en el que logró ser reanimada, finalmente falleció el 12 de agosto.

¿Quién era Kseniya Alexandrova?

Nacida en Moscú, Kseniya comenzó su carrera en el modelaje a los 19 años con la agencia Modus Vivendis, que confirmó la triste noticia a través de un comunicado en redes sociales, describiéndola como “brillante, talentosa y extraordinariamente luminosa”.

Graduada en Finanzas por la Universidad Rusa de Economía Plejánov, en 2021 finalizó también estudios en Psicología en la Universidad Pedagógica de Moscú, profesión que ejercía paralelamente a su trabajo como modelo.

En el mundo de los certámenes, su gran salto llegó en 2017 cuando quedó como primera finalista en Miss Rusia y, posteriormente, representó a su país en el certamen Miss Universe celebrado en Las Vegas, donde se ganó el cariño del público por su carisma y elegancia.

El 22 de marzo de este año, Kseniya había contraído matrimonio con Ilya, apenas cinco meses después de comprometerse. En sus redes, compartió imágenes llenas de felicidad de su boda, describiéndola como un día “lleno de amor, alegría y sentimientos sinceros”.

En 2018, su nombre también ocupó titulares en América Latina cuando fue vinculada sentimentalmente con el actor y activista mexicano Eduardo Verástegui, con quien compartió un viaje a Moscú ese año.

Hasta el momento, él no ha emitido comentarios públicos sobre su fallecimiento.

¿Cómo despidieron a Kseniya Alexandrova?

La Organización Miss Universe expresó sus condolencias con un emotivo mensaje en Instagram, acompañado de un video homenaje:

Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella inolvidable en la familia de Miss Universo y más allá. Que su memoria siga inspirando bondad, fuerza y amor en todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla”.

Por su parte, la organización de Miss Rusia también lamentó la pérdida y envió palabras de aliento a su familia, amigos y seguidores.

Para quienes la conocieron, Kseniya será recordada como una mujer multifacética y deja un vacío profundo en el mundo de la moda y en el corazón de quienes admiraron su luz.

