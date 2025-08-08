Fallece Jim Lovell, astronauta de la famosa frase “Houston, tenemos un problema”

Redacción

El astronauta de la NASA Jim Lovell, recordado por comandar la misión Apolo 13 en 1970, falleció este viernes a los 97 años en Illinois, Estados Unidos, informó la agencia espacial estadounidense.

“La NASA envía sus condolencias a la familia del Capitán Jim Lovell, cuya vida y obra inspiraron a millones de personas a lo largo de las décadas. El carácter y la valentía inquebrantable de Jim ayudaron a nuestra nación a llegar a la Luna y transformaron una posible tragedia en un éxito del que aprendimos muchísimo. Lamentamos su fallecimiento al tiempo que celebramos sus logros”, señaló la institución.

Lovell, quien viajó en cuatro ocasiones al espacio, alcanzó fama mundial tras liderar el Apolo 13, misión que debió abortar su alunizaje por la explosión de un tanque de oxígeno días después del despegue. Durante la emergencia, pronunció la frase: “Ok, Houston, hemos tenido un problema aquí”, que derivaría en el célebre “Houston, tenemos un problema”.

El regreso seguro de la tripulación fue considerado un triunfo de la ingeniería y el trabajo en equipo, y su historia fue llevada al cine en la película Apolo 13 (1995).

“Como comandante de la misión Apolo 13, su serenidad y fortaleza bajo presión ayudó a la tripulación a regresar sana y salva a la Tierra y demostró la rapidez de pensamiento y la innovación que inspiraron las futuras misiones de la NASA”, añadió la agencia en su comunicado.