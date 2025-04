Fallece hijo de la influencer Lindsay Dewey en trágico accidente

Redacción

La creadora de contenido Lindsay Dewey enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su hijo de casi dos años. A través de redes sociales, la influencer de crianza respetuosa compartió un conmovedor mensaje en el que reveló que su pequeño falleció tras un accidente doméstico.

Según explicó, el niño jugaba con un tazón con ventosa, el cual pegó en un espejo de gran tamaño. El objeto se desprendió y cayó sobre él, causándole lesiones graves.

“Cuando sucedió al principio, estaba tan confundida sobre cómo pasó… Nuestros hijos no tienen la fuerza suficiente para moverlo, y mucho menos para bajarlo. Y como lo sabíamos, no sentíamos la urgencia de sujetarlo. Parecía imposible que se cayera sin motivo alguno, considerando su ubicación y peso”, escribió Dewey en Instagram.

El menor fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permaneció en coma debido a la inflamación cerebral causada por el impacto. Los médicos informaron que su actividad cerebral era prácticamente nula y su capacidad de respirar de forma independiente estaba afectada. Días después, fue declarado con muerte cerebral.

Ante la tragedia, Dewey y su esposo, Eric, tomaron la difícil decisión de donar los órganos del niño. “Me he estado diciendo: ‘Si no consigue su milagro, se convertirá en uno’, y eso es lo único que me ayuda a superarlo. Aunque no se salvó, está salvando vidas”, expresó la influencer.

Dewey también destacó que la donación beneficiará a cinco niños que recibirán los órganos de su hijo. “El peor día de nuestras vidas se convirtió en el mejor día de alguien más. Estamos muy orgullosos de ti, cariño”, concluyó.

El caso ha conmovido a miles de seguidores en redes sociales, quienes han expresado su apoyo y solidaridad con la familia. En honor al pequeño, la marca de ropa Little Hunters Wife lanzó una colección llamada “Recordando a Reed”, cuyas ganancias serán donadas a la familia Dewey.