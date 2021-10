Fallece el comentarista deportivo Javier Sahagún

Redacción

Ciudad de México.-De luto la crónica deportiva.

Este miércoles se dio a conocer la muerte del reconocido comentarista deportivo y cronista Javier Sahagún.

La noticia la dieron a conocer sus colegas Antonio de Valdés y Javier Alarcón, así como el medio TUDN.

Sahagún fue diagnosticado en años recientes con cáncer, por lo que presentó múltiples problemas de salud.

En marzo de 2020 compartió la noticia de que sobrevivió a la enfermedad.

En 2021, formó parte del equipo de TUDN que dio cobertura a los Juegos Olímpicos en Tokio.

A lo largo de su carrera, Sahagún se destacó dentro del ámbito futbolístico y contaba con un amplio conocimiento en todos los deportes.

Cuando Televisa Deportes tuvo los derechos de transmisión de la WWE, hizo dupla con Jorge Pietrasanta para la narración.

Hoy me convertí en sobreviviente del cáncer. Terminé las radioterapias y empiezo una nueva vida. Soy un afortunado y no me queda más que disfrutar lo que viene, con todo y los grandes retos que pueda ofrecer.

Gracias a todos los que preguntaron y a todos los que me ayudaron. pic.twitter.com/pgSeB964J0

— Javier Sahagún (@Javier_Sahagun) March 24, 2020