Fallece Clive Revill, actor de Star Wars

Redacción

El actor neozelandés Clive Revill, conocido por su trabajo en cine, televisión y teatro, falleció a los 94 años tras una larga batalla contra la demencia. Su hija, Kate Revill, confirmó la noticia a The Hollywood Reporter, señalando que su padre murió en paz en Sherman Oaks, California, a pocas semanas de cumplir 95 años.

Revill dejó una huella en la historia del cine al prestar su voz al Emperador Palpatine en Star Wars: El Imperio Contraataca (1980), antes de que el personaje fuera regrabado por Ian McDiarmid en versiones posteriores. También participó en la serie animada Batman: The Animated Series, la película Transformers (1986) y Star Trek: The Next Generation.

Su trayectoria teatral fue igual de destacada, con actuaciones en Broadway que le valieron dos nominaciones al premio Tony por Irma La Douce y Oliver!. En cine, obtuvo una nominación al Globo de Oro en 1972 por su papel en Avanti!, donde actuó junto a Jack Lemmon y Juliet Mills.

Antes de dedicarse a la actuación, Revill trabajó como contador, pero su pasión lo llevó a estudiar en la Old Vic Theatre School en Inglaterra, donde fue influenciado por Laurence Olivier y Vivien Leigh. Su última aparición en la pantalla grande fue en La reina de España (2016), tras lo cual se retiró de la actuación.