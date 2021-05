Fallan políticas de prevención de violencia de género en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- No están funcionando las actuales políticas de prevención de la violencia de género en la entidad, como se ha demostrado con el posible sexto feminicidio registrado en lo que va de este año, señaló la coordinadora del Observatorio Social de Violencia de Género en Aguascalientes (OSVG), Violeta Sabás Díaz de León.

“Es una clara evidencia de que están fallando todas las políticas de prevención de la violencia de género y también detención de la violencia de género. Como leímos ayer, la víctima presentaba golpes, entonces vivía una violencia reiterada por parte de su pareja y esto indica una falla en los sistemas de prevención”, comentó en entrevista.

La defensora indicó que las corporaciones de seguridad se encuentran rebasadas por la violencia que se vive en contra de las mujeres, ya que, por ejemplo, no pueden proteger a aquellas personas que tienen órdenes de protección contra sus agresores, que al final consiguen violentar o acercarse a sus víctimas.

“Si bien entendemos que por recursos humanos no puede estar una patrulla afuera de la casa de una mujer que tenga una orden de protección, sí tendría que haber una estrategia efectiva para poder atender estas órdenes de protección, es la primera política de prevención para evitar los feminicidios”.

Sabás lamentó que a esto, se le suma la poca confianza que tiene la sociedad hacia las autoridades, ya que en ocasiones, no se logra la detención de los agresores.

Agregó que en otras situaciones, las víctimas no conocen con precisión a qué instancias recurrir para protegerse, lo que refleja una falta de coordinación entre las autoridades.

“Por un lado no hay coordinación, no hay políticas efectivas de prevención, no hay suficientes operadores de justicia, y por el otro lado no hay confianza ciudadana en las autoridades”, finalizó.