Falla mecánica provocó corto e incendio en unidad YoVoy 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Una falla mecánica que derivó en un corto circuito fue la causa del incendio de la unidad de transporte urbano YoVoy el pasado domingo en José María Chávez y Segundo Anillo,

Enrique Morán, secretario general de gobierno, aseguró que la unidad no estaba en servicio, por lo que no se puso en riesgo la vida de ningún pasajero como se especuló.

“Me habían dado dos informes, uno de ellos de que frenó el camión y de pronto se prendió bajando a las personas que iban arriba, pero ya después me aclararon que ni siquiera andaba en servicio, entonces se presentó el corto y el chofer no tuvo la capacidad de apagarlo y en cuestión de minutos ya toda la unidad se había consumido”, explicó