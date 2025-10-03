Falla eléctrica afectó a “Harry” Dueñas en Puebla

Redacción

Puebla. – Uno de los fines de semana más complicados de la temporada 2025 de los Tractocamiones, fue el que tuvieron el piloto jalisciense Enrique “Harry” Dueñas y el Chevron Tame Racing, debido a una falla eléctrica que impidió mostrar su mejor versión durante la fecha 8 de la Súper Copa, desarrollada en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, de Puebla.

La Súper Copa arribó a territorio poblano para llevar a cabo la fecha semifinal de la temporada 2025, en la que el Chevron Tame Racing se ha colocado como uno de los protagonistas junto a su piloto Enrique “Harry” Dueñas en los Tractocamiones.

El inicio sería complicado para ellos y su tracto #29 Chevron/ GM Transport/ GAFF International/ Travel Viajes/ ACCURIDE/ Atlética / Grúas Dueñas / Solural, debido al cambio de clima que incluyó la presencia de lluvia por la tarde del sábado, lo cual impediría la sesión de calificación, obteniendo el lugar 4 de salida, de acuerdo al reglamento.

Ante una afición entusiasta en las tribunas del Miguel E. Abed, “Harry” saldría el domingo 28 en la carrera semifinal del calendario, una de las más difíciles a las que se ha enfrentado el tapatío, terminando antes de lo previsto debido a un problema eléctrico que le dejaba fuera de acción, poniendo desde ahora el rumbo hacia una revancha en la final de la temporada.

“Harry” Dueñas, tracto 29:

“Fue un fin de semana un tanto raro y complicado. Tuvimos la oportunidad de estar probando el tracto, pero cuando solo nos faltaba la calificación, la lluvia nos impidió salir a calificar, eso ya nos quitaba la oportunidad de encontrar un mejor lugar para arrancar y buscar ese triunfo que teníamos en mente”.

“Después, en la carrera veníamos avanzando muy bien, por desgracia apareció una falla eléctrica que nos dejó fuera. Circunstancias complicadas para dar al traste con todo el trabajo que realizamos para llegar hasta aquí; sin embargo, no bajamos los brazos, vamos a enfocarnos en ello para poder llegar al 100% a Monterrey”.

Enrique “Harry” Dueñas y el Chevron Tame Racing, apuntan a la Gran Final de la temporada 2025 de la Súper Copa, teniendo un largo receso hasta llegar al 29 de noviembre, cuando se realice el último viaje del año para llegar al Autódromo de Monterrey.