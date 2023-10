Faitelson reveló que José Ramón sintió celos por su salida a Televisa

Redacción

Ciudad de México.-Una nueva etapa en el periodismo deportivo mexicano está por empezar, David Faitelson se desprendió de la sombra de José Ramón Fernández tras confirmar su salida de ESPN luego de 16 años en la cadena, a falta de la presentación oficial de su nueva televisora, se rumora que Televisa fichó al controversial periodista y será parte de la señal de TUDN.

Después de despedirse de sus compañeros de Futbol Picante, Faitelson compartió mayores detalles de cómo fueron sus últimos días en ESPN, en especial sobre su relación con Joserra, pues por varias décadas la dupla trabajó a la par, ahora uno de ellos se va a la televisora que prometieron “odiar”.

Esta situación trajo una serie de conflictos y roces entre Faitelson y Joserra, según relató el propio comentarista en charla con Jorge Burro Van Rankin para el canal de YouTube Caliente TV, así que reveló que José Ramón llegó a sentir “celos profesionales”.

Faitelson aseguró que desde que empezó a participar en la primera temporada de Tercer Grado Deportivo, de Televisa, José Ramón cambió completamente de actitud y de “traidor” no lo sacaba, razón por la cual en los programas de ESPN empezaban a discutir cada vez más en un tono ya personal.

“En los últimos meses José Ramón se transformó, se enojó terriblemente […] para él yo era un traidor, para él era un malagradecido”

A pesar de la molestia de su mentor, David fue comprensible y aceptó que durante todos estos años le sirvieron para conocer a profundidad a José Ramón, así que se animó a confirmar que el experimentado periodista sí sintió celos que su alumno fuera invitado al programa de Televisa y a él no se le haya considerado.

En el programa “Cronómetro”, José Ramón se despidió de Faitelson y confirmaron su partida de ESPN (Captura de pantalla)

“Yo entiendo muy bien cómo es José Ramón, creo que al final del día se enojó porque no lo invitaron a él”, expresó. El Burro Van Rankin intervino y preguntó “¿fueron celos profesionales?”, por lo que Faitelson respondió:

“Yo creo que sí, pero también tiene que entender que todos en esta profesión tenemos un pico alto, tenemos un descenso natural, tenemos que ir abriendo espacio para las nuevas generaciones”

Faitelson compartió que la idea de “sentirse desplazado” afectó a Joserra, así que acusó a los celos profesionales de que en los últimos días el trato de su maestro fuera grosera frente a las cámaras de ESPN. “Estaba enojado conmigo, estaba enojado, sí (me trataba como pen****o)”.

José Ramón rompió amistad con Faitelson por Televisa

El comentarista deportivo formó una generación de periodistas deportivos bajo el ideal de “odiar” a Televisa (Foto: IG/joseramonfernandeza)

Aunque David no quiso aceptar que la relación de amistad se rompió por completo, sí confirmó que su cercanía que construyeron con el paso de los años se fracturó por su decisión de cambiar de empresa. Y eso se reflejó inmediatamente en los programas que condujeron por última ocasión en ESPN.

Detrás de cámaras, Faitelson aseguró que ya no tenían comunicación, incluso Joserra ya no lo veía a los ojos en las pausas comerciales, situación que ya no estaba disfrutando, incluso José Ramón desviaba la vista en lugar de ver a Faitelson.

“Él está enojado por lo que ha pasado en los últimos tiempos, porque intuye a dónde voy, que es lo que quiero hacer con mi vida”

Así que cuando llegó el momento de despedirse formalmente ante el resto de colaboradores y con el público, el periodista lo notó de inmediato, su antiguo jefe no estaba a gusto.

“La despedida, fría, fue fría. Terminó hablando más de él que de lo que tenía que hablar, de mi paso por ESPN. Se habló más de lo que él logró hacer en mí, que yo se lo agradezco, pero fue fría”, finalizó.

Será en cuestión de días que Televisa presente su gran “fichaje” para TUDN, David Faitelson, esto después de jurar que nunca trabajaría en esa empresa.

