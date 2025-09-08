Facundo, 6o eliminado de La Casa de los Famosos México

Redacción

Ciudad de México.- La sexta semana de La Casa de los Famosos México dejó un ambiente cargado de tensiones, estrategias fallidas y giros inesperados que culminaron con la eliminación de Facundo, quien se convirtió en el sexto habitante en abandonar el reality este 7 de septiembre.

El liderazgo de la semana lo obtuvo Guana, quien aseguró inmunidad y acceso a la suite. A diferencia de otras ocasiones, esta vez no eligió a su acompañante, pues un sobre reveló que sería Facundo. La buena racha del conductor continuó al hallar la “moneda del destino”, con la que ganó 30 mil pesos y una llamada a su esposa, Delia, momento que encendió las redes sociales.

La tensión aumentó en la nominación del Cuarto Día, que buscó una estrategia colectiva para lograr una placa múltiple. Sin embargo, la producción cambió las reglas y obligó a votar con tres, dos y un punto. El quiebre ocurrió cuando Facundo asignó dos puntos a Abelito y dio la señal de abortar el plan, pero sus compañeros lo ignoraron y mantuvieron la estrategia, lo que derivó en una placa inesperada con Abelito, Aarón Mercury, Dalilah Polanco, Facundo y Shiky.

Elaine Haro ganó el reto de salvación y rescató a Abelito, dejando como nominados a Aarón, Dalilah, Facundo y Shiky. En la dinámica de posicionamiento, Alexis Ayala y Mar Contreras se colocaron contra Dalilah; Aldo de Nigris eligió a Shiky; Guana a Aarón, y Abelito a Facundo.

El sinceramiento no fue menos confrontativo: Facundo pidió la salida de Aarón, quien respondió de la misma manera, mientras que Dalilah también apuntó contra el creador de contenido y Shiky repitió el señalamiento.

Ya en la gala de eliminación, Dalilah fue la primera en salvarse, seguida de Shiky. La definición quedó entre Facundo y Aarón Mercury, en un cierre cardiaco decidido por el público desde la silla giratoria. Finalmente, los votos favorecieron a Aarón y determinaron la salida de Facundo, que se despidió tras seis semanas en el reality.

El juego entra ahora en una fase más intensa, con alianzas fracturadas y rivalidades cada vez más marcadas rumbo a las próximas galas.