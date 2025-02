Facundo niega haber tenido una relación con Imelda Tuñón

Redacción

Ciudad de México.-Tuñón sigue en el ojo del huracán desde que salió a la luz que fue demandada por Maribel Guardia por supuesto abandono a su hijo José Julián. De acuerdo con la declaración de la conductora costarricense, su decisión de iniciar un procedimiento legal surge tras las supuestas adicciones de su exnuera.

Te puede interesar:Hijo de Imelda Tuñón permanecerá más de diez días bajo los cuidados de Maribel Guardia, su abuela

A raíz del conflicto legal entre la presentadora de 65 años y la viuda de Julián Figueroa, han salido a la luz varias versiones, la mayoría de ellas en relación a Imelda Tuñón, quien supuestamente consume alcohol y drogas, lo que ocasiona que no se haga cargo de los cuidados de su hijo.

En medio de toda la ola de especulaciones que circulan sobre la disputa legal, también se revivió un video en el que Imelda Garza Tuñón aparece junto a Facundo; sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su cercanía con el conductor de “Miembros al aire”, sino que, según internautas, está bajo el efecto de algunas sustancias.

Te puede interesar:“Le puse un póster de su mamá”: Maribel Guardia revela cómo se encuentra su nieto tras pasar 10 días lejos de Imelda Tuñón En medio de la disputa legal con Maribel Guardia, Imelda Tuñón fue relacionada con el conductor Facundo. (Instagram)

“Me estoy encontrando aquí a un señor que dice que es mejor que yo en el boliche”, menciona Tuñón en el clip.

A lo que Facundo responde: “No lo dije, no lo dije, se ve ahí. Quizá, en un momento en que no estuvieras bajo la influencia de yo qué sé, podrías jugar mejor, pero hoy tu nivel está en el suelo”.

Te puede interesar:Imelda Tuñón acusa a Maribel Guardia de violentar sus derechos como madre y revela los resultados de sus pruebas toxicológicas

Facundo niega conocer a Imelda Tuñón; asegura que no existe una relación

Desde que el video grabado en julio del año pasado se volvió viral en redes sociales, se especuló sobre una posible relación entre el también comediante y la exnuera de Maribel Guardia, por lo que Facundo fue cuestionado sobre el tema y reveló lo que realmente ocurrió hace unos meses.

“La verdad, no sabía quién era, pero ella estaba jugando con sus amigos y yo llegué con mis hijos; estábamos en la mesa de al lado. Estábamos compartiendo las líneas; ahí la conocí. Ese día la conocí, de hecho me estoy enterando ahorita quién es, no sabía quién era”, confesó para Radio Formula.

Ante el cuestionamiento de si la joven actriz y cantante estaba bajo los efectos de alguna sustancia, el conductor bromeó sobre la situación, pero detalló que todo ocurrió un viernes por la noche.

“A qué se va al boliche; en el boliche la banda anda cotorreando. No le hice la prueba del alcoholímetro ni nada, pero lo normal, era un viernes, como a las nueve de la noche”, compartió entre risas. Facundo aseguró que desconocía que la mujer que se encontró en el boliche era Imelda Tuñón.

Finalmente, sobre una posible relación amorosa con la viuda de Julián Figueroa, como se había especulado en redes sociales, fue contundente al decir que no es una posibilidad: “Dios me libre, le llevó como 20 años”, concluyó entre risas.

Con información de Infobae