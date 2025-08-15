Facundo desata polémica en La Casa de los Famosos México 2025 tras misteriosa desaparición

Redacción

a más reciente controversia en La Casa de los Famosos México 2025 tiene como protagonista a Facundo, quien estuvo varios minutos fuera del alcance de las cámaras, lo que despertó inquietud entre sus compañeros y encendió las redes sociales con teorías sobre supuestos privilegios e instrucciones secretas de la producción.

El incidente comenzó cuando sus compañeros de cuarto lo buscaron sin éxito por todos los rincones del reality. Algunos pensaron que dormía en el cuarto Noche, pero la intriga creció cuando reapareció y pidió que dejaran de interrogarlo sobre su ausencia.

En redes, las especulaciones no tardaron:

“De seguro fue a que la producción le diera instrucciones”.

“Facundo es el infiltrado de la Jefa”.

“Lo están regañando, veremos su actuar el día de hoy”.

Varios usuarios recordaron que no es la primera vez que un participante desaparece de las cámaras por lapsos prolongados, mencionando antecedentes con Ninel Conde.

La polémica escaló cuando el periodista de espectáculos Javier Ceriani, en su canal de YouTube, aseguró que la ausencia estaría relacionada con un privilegio contractual. Según su versión, el confesionario tendría un pasadizo secreto hacia un pequeño patio exterior, concedido a Facundo para “relajarse” durante la competencia.

“El confesionario tiene una puerta mágica… le dieron a Facundo para que se calme”, afirmó Ceriani, quien incluso fue más allá al sostener que el participante habría fumado marihuana como parte de un acuerdo previo con la producción.

El comunicador señaló que, de acuerdo con sus fuentes, Facundo tendría hasta 45 minutos para “recuperarse” antes de volver a las cámaras, y agregó que no sería el único famoso con cláusulas especiales de este tipo en el reality.

Mientras unos seguidores critican lo que consideran un trato preferencial que afecta la transparencia del programa, otros defienden que, de ser cierto, se trata de un acuerdo previo y legítimo que no necesariamente le otorga ventaja sobre el resto.

La producción de La Casa de los Famosos México 2025 no ha emitido comentario oficial sobre el caso.