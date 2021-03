Facebook permitirá a usuarios bloquear anuncios políticos y electorales en México

Redacción

Luego de trabajar en algunas modificaciones para controlar el tipo de anuncios que la población quiere ver en sus dispositivos, Facebook permitirá que sus usuarios en México decidan ver menos anuncios políticos y electorales en la red.

Esta opción nació recientemente en Estados Unidos, donde primero se permitió reducir el número de anuncios políticos a los que se expone un usuario en la red social. Sin embargo, a mediados de año, la plataforma decidió que los usuarios podían bloquear todo tipo de anuncios, conforme se acercaba el día de la elección presidencial.

En el caso de México, la restricción se está habilitando tanto para Facebook como para Instagram. Todo lo que debes hacer para habilitar esta restricción es:

1.- Acceder al menú de Configuración.

2.- Escribir en el buscador ubicado en la parte superior de la pantalla la palabra “anuncios”.

3.- Después te mostrará una opción llamada “Preferencias de Anuncios”, la cual deberás seleccionar.

3.- Te brindará más opciones en la parte superior de tu pantalla. Debes acceder a “Temas de anuncios”

4.- Después aparecerán opciones para “Ver menos” como temas relacionados con el alcohol, paternidad, mascotas, temas sociales, elecciones o política.

5.- Elige las opciones que desees ver menos en tu feed de Facebook.

Cabe destacar que Facebook no puede asegurar que el filtro garantice que el usuario ya no verá ningún anuncio político, puesto que puede haber anuncios políticos catalogados de forma distinta. Al final, Facebook no realiza el etiquetado de los anuncios, sino que ello es responsabilidad del anunciante.

Así, el llamado a todos los usuarios que activen la opción de “ver menos” anuncios políticos, es que en caso de encontrar alguno en su feed, lo denuncien ante Facebook, puesto que se trataría de un anuncio que ha sido mal etiquetado por su creador.

