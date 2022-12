Facebook Messenger cambia de nombre

Redacción

EU.-Qué sorpresa se llevaron los usuarios de Android durante la primera semana de diciembre cuando mágicamente su aplicación de Facebook Messenger cambió de nombre. Aunque no fue drástico y abismal, Meta decidió quitarle la palabra “Messenger” a su aplicación para dispositivos móviles con este sistema operativo y dejarla solo como “Facebook”. Podrás notar este cambio si ingresas a las aplicaciones de tu dispositivo móvil y comparas ambos logos de las plataformas junto con la descripción escrita de cada una. Pero tranquilo, no te angusties. No hay algo malo con tu celular.

El cambio solo lo podemos ver en dispositivos móviles de Android. En iOS les sigue apareciendo la palabra “Messenger”. FOTO: Adriana Juárez

Esto tiene una explicación bastante lógica y te comentaremos de qué se trata, todo empezó con la fusión de Instagram Direct y Facebook Messenger que vimos en octubre del 2020. El proceso de unificación no fue automático, los usuarios debían aceptar o rechazar la fusión de ambos servicios de mensajería instantánea. Sin embargo y en vista de las recientes novedades, puede que la completa integración de las plataformas sea obligatoria e irreversible. Incluso que la fusión sume a WhatsApp, aunque lo vemos un poco peligroso e inseguro debido a que en esta última aplicación se puede visualizar nuestro número de teléfono.

A pesar de nuestras especulaciones, la realidad es que aún no hay un pronunciamiento oficial por parte de Meta o sus colaboradores. Verificamos en el perfil de Facebook del CEO, Mark Zuckerberg y se vio más enfocado en el metaverso que en el ligero cambio en su servicio de comunicación digital. Sin embargo, debemos recalcar que además del cambio de nombre, no hay ninguna otra modificación puntal dentro de la aplicación. Todo funciona tal cuál la última actualización que vimos dentro de la app. Lo que deja un poco en intriga es el siguiente paso que tendrá la compañía con su plataforma de mensajería, medios de nicho apuntan a que la aplicación podría eliminar por completo la app e integrarlo todo en una sola, tal como ocurría en sus inicios.

Recordemos que en 2004 y durante algunos años, los usuarios de la red social solo podían acceder al chat desde la misma plataforma y no como lo vemos ahora en una ventana a parte desde el sitio web o en aplicaciones. Esta extraña estrategia desconcierta a muchos puesto que de pasar a ser un servicio independiente, la especulación es que todo quede metido en una sola aplicación.

Facebook Messenger salió en el séptimo lugar en la lista de las plataformas más usadas a nivel mundial con mil millones de usuarios activos, de acuerdo con el Informe Digital 2022. FOTO: Adobe Stock

¿Sabías de las nuevas funciones que Meta nos trajo a sus apps de mensajería?

Como El Heraldo de México anteriormente te había compartido, hay funciones muy puntuales que podemos usar y disfrutar dentro de su plataforma de mensajería instantánea. Además de la integración de los textos de ambas aplicaciones en una sola, podemos agregar stickers a nuestras conversaciones, ver videos al mismo tiempo que tenemos una videollamada con otra persona, así como la posibilidad de mandar mensajes que se autodestruirán en cuanto los lea el interlocutor. Por otra parte, de tenerlas por separado, es decir la de Facebook y la Instagram, podemos ver que en la segunda ya tenemos la personalización de los colores en las conversaciones, recordemos que esto lo sacaron de la configuración de Messenger.

Asimismo, podemos responder a un texto en específico con la opción “responder a este mensaje”. Otros beneficios son que podemos ver en la aplicación de mensajería instantánea son los recados con efectos animados, GIF’s, etc. Además, en materia de privacidad, Facebook agregó a ambas aplicaciones controles más estrictos para bloquear a usuarios que nos envíen mensajes sospechosos o no deseados. Los visualizamos en otro apartado de la aplicación como “Solicitud de mensajes”. En ese sentido, ahora podemos reportar este tipo de textos directamente con Meta para que sean ellos los que suspendan el perfil de la persona.

Con información de El Heraldo de México