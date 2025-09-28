EZLN denuncia hostigamiento militar y destrucción de casas

Redacción

San Cristóbal de las Casas, Chis. – La Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas y los Gobiernos en Común denunciaron que habitantes de Huixtán, presuntamente con apoyo del Ejército Mexicano, “quemaron y destruyeron casas” de bases de apoyo del EZLN y se apoderaron de un predio “recuperado” en 1994.

En un comunicado divulgado por La Jornada, el EZLN señaló que, entre el 18 y 22 de septiembre, un grupo de personas llegó al poblado Belén resguardado por el Ejército Federal y la policía municipal de Ocosingo. En el lugar, destruyeron y quemaron las viviendas de las bases de apoyo y robaron cosechas, alegando que el gobierno les había entregado formalmente la tierra.

La organización zapatista califica estos actos como un “plan” de los “malos gobiernos” que busca el “choque, el enfrentamiento y la guerra”, dado que las tierras ya habían sido pagadas en 1996.

El comunicado concluye que la Cuarta Transformación está del lado de los “terratenientes” y que, aunque buscan el diálogo, los están “obligando a defendernos” ante el hostigamiento. El EZLN afirma tener fotografías y videos que prueban su denuncia.

Con información de La Jornada.

Foto: X.