Extrañan al capibara; caen visitas al parque Hidalgo en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El mono “Botitas” ha fracasado en su intento por mantener alta la afluencia de visitantes al parque Miguel Hidalgo y no supera el éxito que tuvo la pareja de capibaras.

“Sí, fíjese que con la salida de los capibaras, ya ve que cuando estuvieron los capibaras que estuvieron casi como 3 meses, sí, hubo unos fines de semana que hasta una vez hubo 18 mil visitantes. Era un dato imprevisto porque jamás en el parque Hidalgo habíamos tenido esa cantidad de visitantes”, reconoció Mariano Ávila Esparza, director de Parques y Jardines del Municipio.

El funcionario detalló que, tras la partida de los animales sudamericanos, el flujo volvió a niveles previos.

“Y pues sigue conservando entre 4 mil, 5 mil, 6 mil, hasta 8 mil en algunos fines de semana como lo teníamos anteriormente”, dijo.

Ávila Esparza admitió que el mono, aunque simpático, no ha generado la misma expectación.

“O sea, sí, son más las capibaras. Eso sí, pues ahí están los números, ¿verdad? Los números no mienten”.

“Pero sí llama mucho la atención, aún así que ese animalito está muy curiosito, lo vemos que es muy curiosito, pero sí. Lo que causó más sensación fueron los capibaras”, reconoció.

El repunte que trajo consigo la presencia de los roedores gigantes también dejó ingresos atípicos para el parque.

“Sí, claro, pues las entradas, imagínese 18 mil visitantes, multiplíquelo por la entrada, lo que cobremos de la entrada que son los 8 pesos. Es mucho en un fin de semana”, dijo.