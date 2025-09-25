Extraña gobernador de Zacatecas pleitos en la feria

24 C
Redacción

Zacatecas, Zac.- El gobernador David Monreal Ávila calificó como “un pequeño incidente” el enfrentamiento ocurrido el último día de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) entre elementos de la Policía Estatal y comerciantes.

“En el último día un pequeño incidente como en cualquier feria. Es más, les diría que hasta se extrañan. Eh, yo fui joven y en las ferias siempre había cuando menos cuando menos este el pleito”, declaró Monreal Ávila durante una entrevista, restando gravedad al hecho.

En un video que circula en redes sociales se observa la intervención policial durante el retiro de asistentes y el cierre de venta de alcohol.

La Secretaría de Seguridad Pública había informado que algunos comerciantes reaccionaron de manera agresiva ante la indicación de suspender la venta, lo que complicó la actuación de los oficiales.