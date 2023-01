Extorsionan con cobro de piso a productores de uva del norte del estado: Sánchez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Productores locales de uva están siendo extorsionados por el crimen organizado a través del llamado cobro de piso, denunció la diputada del PAN, Jedsabel Sánchez Montes, quien de paso advirtió faltas de herramientas legales en cuanto al castigo de este delito.

“En el norte del estado han llegado con el cobro de piso, nos lo han comentado los mismos productores. La gente que no tiene nada que hacer, por no llamarles de otra manera, están empezando a cobrar para brindarles seguridad, cuando la seguridad es un tema del estado y no de la gente mañosa”, declaró en conferencia de medios.

Sánchez Montes hizo hincapié que estas anomalías no se encuentran debidamente contempladas dentro del Código Penal del Estado, sobre lo cual adelantó que propondrá modificaciones y de esta manera fijar penas carcelarias de diez hasta 16 años a quien incurra dentro de este tipo de amenazas.

“Hay distintas categorías en el Código Penal, pero así como tal derecho de piso no lo hay. Además de que tampoco se contempla la extorsión a menores de edad, pues los usan para hacer estas actividades ya que no son castigados como lo es un adulto”, reiteró la panista.

La legisladora panista agregó que ya se habló con las instancias de seguridad pública a fin de reforzar la zona norte del estado, aunque reconoció que la situación de vecindad con Zacatecas facilita el ingreso y salida de estos presuntos extorsionadores