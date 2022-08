Extinguen fondo Asunción al ser incobrable su cartera vencida en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González, informó que esta a punto de fenecer el fondo económico Asunción que data de más de 20 años, mismo que tenía una cartera vencida de 12 millones de pesos.

En entrevista externó que están en los últimos detalles para extinguirlo en definitiva ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Justificó que se trataba de microcréditos que se entregaron entre los 4 mil y 8 mil pesos, muchos ya prescritos e incobrables.

“En muchos casos lamentablemente las personas ya no viven y en otros no tienen bienes para adjudicarse”, subrayó.

En el caso del fondo Aguascalientes sigue vigente, mismo que cuenta con una cartera vencida de 210 millones de pesos en donde se continúan con los procesos legales para recuperar el recurso del estado.

Al concluir manifestó que debe haber continuidad en el fondo SIFIA en la próxima administración estatal, apalancado con mecanismos para darle mayor eficiencia, rechazando programa de apoyos como los llamados créditos a la palabra al no garantizar el pago de recursos que a final de cuentas son del pueblo.