Expulsan de Morena a Hernán Bermúdez Requena

Redacción

Hernán Bermúdez Requena, señalado como presunto líder de la organización criminal “La Barredora” y exsecretario de Seguridad de Tabasco, fue expulsado de Morena, confirmó la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde, durante una conferencia de prensa en Villahermosa.

“La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene distintas facultades, desde suspender derechos hasta una expulsión, como lo hizo ya en el caso de Hernán Bermúdez. Hubo una expulsión del movimiento por obvias razones”, declaró la dirigente.

Alcalde explicó que la decisión fue tomada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido tras una investigación basada en pruebas que ya forman parte de un proceso judicial en curso. “En nuestro movimiento no hay cabida para la impunidad; fue nuestro propio movimiento el que abrió la investigación en el caso de Hernán Bermúdez, hoy detenido y con una investigación en curso”, enfatizó.

Bermúdez Requena se encuentra actualmente en prisión, acusado de vínculos con el crimen organizado y de encabezar una red de protección a “La Barredora”, grupo dedicado a extorsión y tráfico de drogas en la región.

Durante la conferencia, Luisa María Alcalde fue cuestionada sobre si existe alguna investigación contra el senador Adán Augusto López Hernández, quien fue gobernador de Tabasco cuando Bermúdez se desempeñó como secretario de Seguridad. La presidenta de Morena negó esa posibilidad y aclaró que el partido no interferirá en procesos judiciales.

Por otra parte, Alcalde se refirió a lo que calificó como una “campaña permanente” contra los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en particular contra Andrés Manuel López Beltrán, actual secretario de Organización del partido, tras la difusión de supuestos escándalos de corrupción.

“También hay una campaña permanente en contra, ni siquiera diría yo de Andrés Manuel López Beltrán, sino de Andrés Manuel López Obrador, que también se ha enfocado en Andrés Manuel López Beltrán. Ahora ya nomás resulta que hasta eligió candidatos, eso es absurdo”, dijo.

La dirigente desmintió las versiones que señalan a López Beltrán de influir en la selección de candidatos para las elecciones de 2027 en Tabasco. “Sí permean las campañas de desprestigio. Si se creen algunos que Andrés ya eligió al candidato de quién sabe qué, no. Nosotros tenemos que seguir informando y diciendo: no, no somos iguales”, concluyó.