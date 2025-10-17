Expulsan a ciclista español del Tour de Mentougou por polémica imagen con bandera china

Redacción

El ciclista español Mario Aparicio, del equipo Burgos BH, fue expulsado del Tour de Mentougou, en China, tras colocar el ícono de un cerdo junto a la bandera del país asiático en una publicación de la aplicación Strava.

El incidente ocurrió el domingo, tras la primera etapa de la competencia, y la imagen fue eliminada pocas horas después ante la ola de críticas en redes sociales chinas. Sin embargo, la organización del evento decidió descalificarlo por violar “el reglamento del torneo y el código de ética deportiva”.

De acuerdo con fuentes cercanas al corredor, las autoridades chinas prohibieron su ingreso al país, incluso para realizar escalas aéreas, lo que complica su futuro deportivo, ya que en Asia —y especialmente en China— se celebran varias pruebas del calendario internacional.

El Burgos BH denunció que Aparicio, de 25 años y originario de Aranda de Duero, recibió “muchas amenazas de muerte” en redes sociales tras la publicación. El equipo español aclaró al diario El Mundo que la imagen “fue una broma hacia el compañero que había ganado la etapa, algo sin malicia y sin relación con el pueblo chino”.

Pese a la polémica, el Tour de Mentougou concluyó con un éxito para el Burgos BH. Carlos García Pierna se coronó campeón general, escoltado por sus compañeros Clément Alleno y Antonio Angulo, mientras que José Luis Faura finalizó sexto, completando una destacada actuación del conjunto español.