Expresidentes del PRI pidieron la renuncia de Alito Moreno

Redacción

Ciudad de México.-Tras la reunión de expresidentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el actual líder del tricolor, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, trascendió que el grupo de políticos mexicanos pidieron la renuncia del exgobernador de Campeche; sin embargó, éste se negó a abandonar.

Ante tal acto, minutos más tarde en conferencia de prensa, Moreno Cárdenas aceptó que cada uno de los exdirigentes plantearon sus inconformidades, así como sus planes a futuro, entre los que incluyeron si él debía o no seguir al frente del Revolucionario Institucional; no obstante, aseveró que lo que los unió fue la autocrítica y reflexión sobre el presente del instituto político.

Pese a no referirse directamente a su negativa de abandonar su cargo, el diputado federal aseveró que continuará al frente del partido debido a que fue electo por la militancia en 2019 para un periodo de cuatro años, por lo que no concluirá el tiempo estipulado.

“Nosotros fuimos electos para un periodo de cuatro años, a mí no me puso ningún Presidente de la República, a mí me puso la militancia con casi dos millones de votos y ganamos en las entidades federativas”, indicó ante los medios de comunicación. Alito Moreno aseveró que fue una excelente reunión (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

Asimismo, fue muy claro en mencionar que los expresidentes nacionales lo instaron a mantener una unidad al interior del partido, con el fin de enfrentar los próximos procesos electorales que se desarrollarán en 2023 y 2024.

“Abordamos los temas, no solo de movimiento ideológico, de la plataforma política del partido, de construir desde la autocrítica para reconocer aciertos y errores. Vamos a impulsar una base fundamental de lo que se consigue en esta reunión, donde hablamos de hechos y actores políticos”

Al decidir permanecer al frente del PRI, Moreno Cárdenas también informó que la cúpula se decantó por seguir afianzando la unidad, así como fortalecer la participación del Revolucionario Institucional en la coalición Va por México -conformada en conjunto por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)-.

Entre los presentes en la reunión estuvieron Pedro Joaquín Coldwell, Beatriz Paredes, Dulce María Sauri, Claudia Ruíz Massieu Salinas, Humberto Roque Villanueva y César Camacho Quiroz, así como el actual senador Miguel Ángel Osorio Chong y el diputado Rubén Moreira. Alito Moreno recibió a los exdirigentes del PRI (Foto: Twitter/@jenarovillamil)

Una vez terminada la reunión, Alito Moreno compartió en su cuenta oficial de Twitter algunas imágenes de la reunión y aseveró que el PRI continuará trabajando “firme” para consolidar las luchas sociales que siempre han encabezado.

Asimismo, sentenció que, en su dirigencia, todas las opiniones son importantes, por lo que seguirá abierto al análisis, así como a la autocrítica en favor del instituto político que se formó en las primeras décadas del siglo XX.

“El PRI sigue firme, trabajando en unidad para continuar fortaleciéndose. Gracias a todos, las opiniones de la militancia son importantes para el partido que nos une”, redactó en su cuenta oficial de Twitter. Exdirigentes del PRI hicieron llegar una petición a Alejandro Moreno, dirigente nacional del partido, tras los resultados en las urnas del pasado 6 de junio

La reunión se consolidó luego de la carta que recibió Moreno Cárdenas por parte de los exlíderes pidiéndole una reunión, además de argumentar preocupación por la situación actual del instituto que dominó el escenario político mexicano.

“Es momento de sumar, de debatir y sobre todo de reflexionar, por lo que en virtud de los últimos acontecimientos que atañen a nuestro instituto político y que, sin exagerar pueden ser determinantes para su futuro, como militantes comprometidos y preocupados por la fortaleza y vigencia de nuestro partido, le solicitamos que a la brevedad podamos tener una reunión para abordar estos temas”, se pudo leer en la misiva.

Ante lo cual, Moreno Cárdenas utilizó sus redes sociales para dar a conocer la aceptación de la convocatoria; detalló que será grata la reunión, puesto que para él es importante escuchar todas las voces sobre su liderazgo.

Con información de Infobae