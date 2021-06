Expresidente del PRI en Aguascalientes augura derrota para su partido

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Reaparece el expresidente del PRI, Isidoro Armendáriz y augura derrota para su partido.

Mediante sus redes sociales el mismo expuso:

Este no es más que el reflejo de una sociedad dividida: El PAN tendrá mayoría en el Congreso local a y en los municipios; Morena alcanzará mayoría simple en el Congreso federal; el PRI irónicamente anhela regresar por sus fueros en tercera fuerza, con sus excepciones de candidatos a diputados y alcaldes.

Previamente Armendáriz se había referido al presidente nacional del PRI Alejandro Moreno como un dirigente que no ha sabido conducir al partido donde vaticinaba que incluso Movimiento Ciudadano podría superar al tricolor en la capital.

“Así Norma Guel se ve en la presidencia del PRI, pero si no obtiene al menos el 15% de los votos creo que la militancia va a cobrar la decadencia”, fustigó