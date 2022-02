Explotan contra Chiquis Rivera por confesiones que hizo en su nuevo libro

Redacción

Ciudad de México.- Hace unas horas salió a la venta el libro de Chiquis Rivera, nombrado “Invencible”, en el que hace varias confesiones sobre su vida. Tal información no dejó nada feliz a uno de los personajes que aparecen en el texto: Jorge Cuevas, mejor conocido como Mr. Tempo.

El famoso, con quien tuvo una fugaz relación, explotó contra la hija de Jenny Rivera por mencionarlo en su libro. Aunque aseguró que no le interesaba nada de Chiquis, sí se mostró bastante molesto.

“Me vale lo que haya dicho esa vieja, no me interesa. Yo soy un empresario y no ocupo de chismes”, dijo. en entrevista con Gustavo Adolfo Adame en De Primera Mano.

Asimismo reveló que por ahora está muy enfocado en sus nuevos negocios y proyectos, por lo que no quiere verse involucrado en este tipo de situaciones: “Soy el empresario más exitoso de California, estoy haciendo negocios con gente muy famosa y no me interesa estar en chismes de vecindad de lavadero”, agregó.

Sin embargo, y aunque reconoce que no está enterado de lo que Chiquis escribió de él, aseguró tener pruebas de lo que vivió con ella, mismas que no desea sacar a la luz pues es todo un caballero.

Con información de TV Notas