Explosión en vivienda del fraccionamiento El Cobano deja cuantiosos daños

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Una fuerte explosión registrada la tarde de este martes en una vivienda del fraccionamiento El Cobano provocó cuantiosos daños materiales y una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

Los hechos se registraron alrededor de las 14:47 horas, cuando se activaron los números de emergencia tras el reporte de una explosión en una casa ubicada en la calle Olmos. De inmediato, elementos del Cuerpo de Bomberos del Municipio de Aguascalientes se trasladaron al lugar.

Al arribar, los vulcanos observaron que la planta baja del domicilio se encontraba envuelta en llamas, por lo que iniciaron las maniobras de control y extinción del fuego, además de la búsqueda de posibles víctimas.

Durante las labores, los bomberos rescataron a dos canes con vida, los cuales fueron puestos a salvo, mientras que la mayor parte de la planta baja, que comprendía sala, comedor y cocina, fue consumida por el fuego. En tanto, las habitaciones de la planta alta resultaron con daños provocados por el monóxido de carbono.

El propietario del inmueble relató a las autoridades que minutos antes de la explosión había salido a la tienda junto con su familia, lo que les permitió evitar lesiones.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro, por lo que personal especializado realiza las investigaciones correspondientes.