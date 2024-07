Explosión en destilería José Cuervo deja cinco muertos y varios heridos

Redacción

La explosión seguida de un incendio en las instalaciones de la destilería José Cuervo en el municipio de Tequila, Jalisco, ha dejado un saldo trágico de al menos cinco personas fallecidas y varios lesionados. El incidente ocurrió este martes alrededor de las 16:30 horas en la fábrica La Rojeña.

Según un comunicado de la compañía, las víctimas eran trabajadores que realizaban labores de mantenimiento en la destilería. “Al momento se tiene el conocimiento del lamentable fallecimiento de cinco personas y algunos lesionados”, informó la destiladora.

Dos de los heridos fueron trasladados al Centro Médico de Occidente en Guadalajara, uno de ellos en estado grave, confirmaron las autoridades.

El incendio fue controlado y sofocado minutos después de la explosión, y se procedió a la evacuación de colaboradores, vecinos y visitantes de la destilería siguiendo los protocolos de protección de la empresa.

La destiladora está cooperando con las autoridades para investigar las causas del accidente y reforzará sus protocolos de seguridad en todas sus instalaciones. “Casa Cuervo reitera que la seguridad y la integridad de sus colaboradores, vecinos y visitantes es nuestra prioridad”, destacó la empresa.

Víctor Hugo Roldán, director general de Protección Civil de Jalisco, informó que se está llevando a cabo la búsqueda de cinco personas reportadas como desaparecidas. Según Roldán, restos de alcohol se mezclaron con agua y entraron al drenaje, aunque al haberse diluido no representan riesgo para la población. No obstante, se revisarán los niveles de pH en el drenaje para garantizar la correcta disposición de los residuos.

A través de las redes sociales, el presidente municipal José Alfonso Magallanes solicitó a la ciudadanía evitar acercarse a la zona del centro histórico del municipio para permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia.

“Ante esta situación que se está viviendo ahorita en Tequila por estas explosiones en la tequilera, se está atendiendo por parte de Protección Civil, está la Cruz Roja, está Seguridad Pública, está Vialidad. Pedimos de favor que no se acerquen al centro histórico, busquen a sus familiares y resguárdense en sus domicilios. No se metan al primer cuadro porque todavía no se puede controlar la situación”, declaró.