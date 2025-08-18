Exploran Zelenski y Trump bases para acuerdo de paz en Ucrania

Redacción

En una larga reunión celebrada en Washington, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, discutieron lineamientos que podrían sentar las bases de un eventual acuerdo de paz con Rusia, mismo que debería profundizarse en un encuentro trilateral al que se sumaría Vladimir Putin.

Zelenski calificó el encuentro como “la mejor conversación” que ha sostenido con un presidente de Estados Unidos, destacando el tono distendido del inicio de la charla, marcada incluso por comentarios a su vestimenta más formal.

Uno de los puntos más polémicos giró en torno a la posibilidad de concesiones territoriales. Trump sugirió que cualquier cesión debería limitarse a la línea del frente, mientras que Kiev reiteró que aceptar la pérdida de regiones como Donetsk y Lugansk es inconstitucional y “totalmente intolerable”.

Garantías de seguridad

El presidente estadounidense afirmó que su país participará en un esquema de garantías de seguridad para Ucrania.

“Mientras los países europeos son la primera línea de defensa porque están allí, son Europa, Estados Unidos también va a ayudarles. Estaremos implicados”, dijo Trump, quien agregó: “Soy optimista a la hora de creer que colectivamente podemos llegar a un acuerdo que disuada cualquier agresión futura contra Ucrania”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, respaldó esta visión y propuso sumar a Europa a la mesa con Putin. “Necesitaríamos una reunión a cuatro bandas, porque estamos hablando de garantías de seguridad, de la entera seguridad del continente europeo”, sostuvo. Subrayó además que Ucrania requiere consolidar “auténticas Fuerzas Armadas durante las próximas décadas”.

Debate por el alto el fuego

Trump, sin embargo, se mostró reacio a plantear un cese inmediato de hostilidades, tras su reciente encuentro con Putin en Alaska. “No creo que se necesite un alto el fuego. Sé que podría ser bueno tenerlo, pero también puedo entender estratégicamente por qué un país u otro no lo querría”, declaró.

La postura contrastó con la del canciller alemán, Friedrich Merz, quien advirtió que la credibilidad de las negociaciones depende de que se declare un alto el fuego al menos a partir de la cumbre trilateral proyectada. “No puedo imaginarme que haya otro encuentro sin un alto el fuego. Trabajemos en eso e intentemos presionar a Rusia”, dijo.

Mientras Zelenski busca garantías que aseguren la soberanía de Ucrania a futuro, el camino hacia la paz se perfila aún complejo, con diferencias entre los propios aliados occidentales y el desafío latente de integrar a Moscú en la mesa de negociación.