Explora Dwayne Johnson un nuevo rostro actoral en “The Smashing Machine”

Redacción

Dwayne “La Roca” Johnson se adentra en un territorio desconocido para su carrera: dejar atrás los papeles de acción y comedia que lo consolidaron como estrella de taquilla para protagonizar un drama que podría acercarlo a su primera nominación al Oscar. La película, titulada The Smashing Machine —o La Máquina en algunos países—, se estrenó este lunes en el Festival de Cine de Venecia y presenta al actor de 53 años como el luchador de la UFC Mark Kerr.

Johnson afirmó que interpretar a Kerr “sin duda me cambió la vida” y que la transformación que experimentó en el rodaje era un desafío que “tenía muchas ganas de hacer”. “Hasta ahora, hasta que tuve esta oportunidad, me había dado miedo profundizar, ser intenso y ser crudo”, declaró ante la prensa.

Conocido por sus papeles en Jumanji, Black Adam, San Andreas y la saga Rápidos y Furiosos, Johnson reconoció que Hollywood lo encasilló durante años. “Todo gira en torno a la taquilla y uno va tras ella… Puede acorralarte y clasificarte: ‘Este es tu camino, esto es lo que haces’”, explicó. Sin embargo, su voz interna lo impulsó a explorar un rol más profundo y complejo, más allá del espectáculo y la adrenalina.

Dirigida por Benny Safdie, la película muestra el mundo de la UFC en sus inicios, a finales de los 90, mezclando combates de diferentes disciplinas y un ambiente de camaradería inesperado entre los luchadores. La historia no solo se centra en la violencia dentro del ring, sino también en la vida personal de Kerr, sus problemas con sustancias y su relación con Dawn, interpretada por Emily Blunt, coprotagonista de Johnson en Jungle Cruise. Blunt describió al actor como un “querido amigo” y elogió su capacidad para desaparecer completamente en el personaje.

La crítica ha recibido con entusiasmo la actuación de Johnson. Owen Gleiberman, de Variety, la calificó como “una revelación”, mientras Robbie Collin, del Telegraph, destacó su interpretación como “cálida, sincera y admirablemente desinteresada”. IndieWire señaló que, aunque la película no es una apuesta segura para los premios, Johnson se consolida como un aspirante destacado en la temporada.

Ambientada entre 1997 y 2000, The Smashing Machine se inspira en los primeros éxitos de Kerr en torneos de peso pesado y en el documental homónimo de HBO de 2002. Johnson, quien conoció a Kerr cuando él mismo era luchador, resaltó la complejidad de su personaje: “Una contradicción andante: el mejor luchador del planeta y la persona más amable y empática”.